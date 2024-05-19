На Донеччині за добу внаслідок російських атак загинула людина, ще одну поранено
Київ • УНН
18 травня одна людина загинула і ще одна отримала поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.
Минулої доби, 18 травня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина. Також відомо про одного пораненого. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За 18 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Курахівці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення
Також Філашкін надав оновлену графіку щодо кількості загиблих та поранених на Донеччині від початку повномасштабного вторгнення. Загалом відомо вже про 1966 загиблих та 4901 поранену людину.
Голова ОВА підкреслив, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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