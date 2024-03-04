В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом

В Донецкой области во время тушения пожара вызванного российскими обстрелами погибли двое спасателей, еще трое были травмированы По пожарным и их технике армейцы рф ударили беспилотником. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Очередное военное преступление россии унесло жизни двух спасателей в Донецкой области. Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником. - рассказал Клименко.

Детали

Глава МВД отметил, что погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик.

Теперь им навсегда 29 и 31. - написал Клименко.

Кроме того, по данным Клименко, еще трое спасателей во время этой атаки получили ранения. Ими занимаются медики.