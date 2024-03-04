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В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом

В Донецкой области россияне убили спасателей, которые тушили пожар, вызванный обстрелом

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 18:18  •  14283 просмотра

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Двое украинских пожарных погибли и еще трое получили ранения в результате ударов российских беспилотников во время тушения пожара, вызванного обстрелами в Донецкой области.

В Донецкой области во время тушения пожара вызванного российскими обстрелами погибли двое спасателей, еще трое были травмированы По пожарным и их технике армейцы рф ударили беспилотником. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Очередное военное преступление россии унесло жизни двух спасателей в Донецкой области. Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником. 

- рассказал Клименко.

Детали

Глава МВД отметил, что погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик.

Теперь им навсегда 29 и 31.

- написал Клименко.

Кроме того, по данным Клименко, еще трое спасателей во время этой атаки получили ранения. Ими занимаются медики.

У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег.

- написал Клименко.
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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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