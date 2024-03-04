На Донеччині росіяни вбили рятувальників, які гасили пожежу спричинену обстрілом
Київ • УНН
Двоє українських пожежників загинули і ще троє отримали поранення внаслідок ударів російських безпілотників під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілами в Донецькій області.
На Донеччині під час гасіння пожежі спричиненою російськими обстрілами загинули двоє рятувальників, ще троє були травмовані По пожежниках та їхній техніці армійці рф вдарили безпілотником. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Черговий воєнний злочин росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині. Сьогодні під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.
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Очільник МВС зазначив, що загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик.
Тепер їм назавжди 29 та 31.
Крім того, за даними Клименка, ще троє рятувальників під час цієї атаки зазнали поранень. Ними опікуються медики.
У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег.