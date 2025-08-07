В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали
Киев • УНН
В селе Водица на Закарпатье задержан 39-летний мужчина по подозрению в умышленном убийстве 45-летней сожительницы. Тело женщины со следами ножевого ранения и удушения обнаружили в доме, а подозреваемого — травмированным.
В селе Водица на Закарпатье 39-летнего мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве сожительницы. Тело женщины со следами ножевого ранения и удушения обнаружили в доме, а самого подозреваемого - травмированным. По версии полиции, между парой произошел бытовой конфликт. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Закарпатской области, передает УНН.
7 августа около 14 часов в полицию позвонила жительница села Водица Раховского района. Женщина заявила, что только что ее сосед вышел из помещения со следами крови. По ее словам, вероятно он нанес ножевые ранения своей сожительнице. По вызову сразу же выехала следственно-оперативная группа Раховского районного отдела полиции. В доме посреди комнаты правоохранители обнаружили тело 45-летней местной жительницы с ножевым ранением шеи и признаками удушения. Рядом находился травмированный сожитель погибшей - 39-летний владелец помещения
Отмечается, что во время проведения первоочередных следственных действий предварительно установлено, что между сожителями возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также выяснено, что после инцидента мужчина, вероятно, причинил телесные повреждения себе.
Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Его доставили в больницу. Там он находится под круглосуточной охраной полиции. Событие следователи Раховского районного отдела полиции квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. По делу назначены экспертные исследования для выяснения всех обстоятельств инцидента. Следствие продолжается
Добавим
Как сообщил журналист Виталий Глагола, мужчина, вероятно, военный, который находится в СЗЧ. Он получил тяжелое увечье - у него якобы отрезан половой орган.
Однако пока данная информация не имеет официального подтверждения.
Напомним
