В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали

В селе Водица на Закарпатье 39-летнего мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве сожительницы. Тело женщины со следами ножевого ранения и удушения обнаружили в доме, а самого подозреваемого - травмированным. По версии полиции, между парой произошел бытовой конфликт. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Закарпатской области, передает УНН.

7 августа около 14 часов в полицию позвонила жительница села Водица Раховского района. Женщина заявила, что только что ее сосед вышел из помещения со следами крови. По ее словам, вероятно он нанес ножевые ранения своей сожительнице. По вызову сразу же выехала следственно-оперативная группа Раховского районного отдела полиции. В доме посреди комнаты правоохранители обнаружили тело 45-летней местной жительницы с ножевым ранением шеи и признаками удушения. Рядом находился травмированный сожитель погибшей - 39-летний владелец помещения