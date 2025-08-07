В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 13635 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 17875 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 59195 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 60690 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 73410 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 106565 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 68508 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 45191 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 45029 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56323 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
41%
755мм
Популярные новости
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 53959 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 84088 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 26100 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 49266 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 27768 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
15:56 • 13593 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 28699 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 50164 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 59147 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 60640 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Закарпатская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 84822 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 125558 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 135205 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 126851 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 137875 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136

В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали

Киев • УНН

 • 3058 просмотра

В селе Водица на Закарпатье задержан 39-летний мужчина по подозрению в умышленном убийстве 45-летней сожительницы. Тело женщины со следами ножевого ранения и удушения обнаружили в доме, а подозреваемого — травмированным.

В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали

В селе Водица на Закарпатье 39-летнего мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве сожительницы. Тело женщины со следами ножевого ранения и удушения обнаружили в доме, а самого подозреваемого - травмированным. По версии полиции, между парой произошел бытовой конфликт. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Закарпатской области, передает УНН.

7 августа около 14 часов в полицию позвонила жительница села Водица Раховского района. Женщина заявила, что только что ее сосед вышел из помещения со следами крови. По ее словам, вероятно он нанес ножевые ранения своей сожительнице. По вызову сразу же выехала следственно-оперативная группа Раховского районного отдела полиции. В доме посреди комнаты правоохранители обнаружили тело 45-летней местной жительницы с ножевым ранением шеи и признаками удушения. Рядом находился травмированный сожитель погибшей - 39-летний владелец помещения 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения первоочередных следственных действий предварительно установлено, что между сожителями возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также выяснено, что после инцидента мужчина, вероятно, причинил телесные повреждения себе.

Фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Его доставили в больницу. Там он находится под круглосуточной охраной полиции. Событие следователи Раховского районного отдела полиции квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. По делу назначены экспертные исследования для выяснения всех обстоятельств инцидента. Следствие продолжается

 - добавили правоохранители.

Добавим

Как сообщил журналист Виталий Глагола, мужчина, вероятно, военный, который находится в СЗЧ. Он получил тяжелое увечье - у него якобы отрезан половой орган.

Однако пока данная информация не имеет официального подтверждения.

Напомним

Пограничника обнаружили застреленным в Закарпатской области. Тело военнослужащего было обнаружено в пограничном подразделении.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Закарпатская область