У будинку на Закарпатті виявили вбиту жінку і чоловіка із важким каліцтвом: у поліції повідомили перші деталі

Ексклюзив
15:56 • 18836 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
14:11 • 22303 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 66446 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 67729 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 76717 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 112810 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 69504 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 45495 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17 • 45193 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56366 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 18869 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35804 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 57169 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 66490 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 67768 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
У будинку на Закарпатті виявили вбиту жінку і чоловіка із важким каліцтвом: у поліції повідомили перші деталі

Київ • УНН

 • 3406 перегляди

У селі Водиця на Закарпатті затримано 39-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві 45-річної співмешканки. Тіло жінки зі слідами ножового поранення та удушення виявили у будинку, а підозрюваного — травмованим.

У будинку на Закарпатті виявили вбиту жінку і чоловіка із важким каліцтвом: у поліції повідомили перші деталі

У селі Водиця на Закарпатті 39-річного чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві співмешканки. Тіло жінки зі слідами ножового поранення та удушення виявили у будинку, а самого підозрюваного - травмованим. За версією поліції, між парою стався побутовий конфлікт. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Закарпатської області, передає УНН.

7 серпня близько 14-ї години до поліції зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Жінка заявила, що щойно її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, імовірно він наніс ножові поранення своїй співмешканці. За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. У будинку посеред кімнати правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки із ножовим пораненням шиї та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець загиблої - 39-річний власник помешкання 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Також з’ясовано, що після інциденту чоловік, імовірно, спричинив тілесні ушкодження собі.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Його доставили до лікарні. Там він перебуває під цілодобовою охороною поліції. Подію слідчі Рахівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У справі призначено експертні дослідження для з’ясування усіх обставин інциденту. Слідство триває

 - додали правоохоронці.

Додамо

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, чоловік, ймовріно, військовий, який перебуває в СЗЧ. Він отримав важке каліцтво - у нього нібито відрізаний статевий орган.

Проте наразі дана інформація не має офіційного підтвердження.

Нагадаємо

Прикордонника виявили застреленим у Закарпатській області. Тіло військовослужбовця було виявлено у прикордонному підрозділі.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Закарпатська область