У будинку на Закарпатті виявили вбиту жінку і чоловіка із важким каліцтвом: у поліції повідомили перші деталі
Київ • УНН
У селі Водиця на Закарпатті 39-річного чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві співмешканки. Тіло жінки зі слідами ножового поранення та удушення виявили у будинку, а самого підозрюваного - травмованим. За версією поліції, між парою стався побутовий конфлікт. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Закарпатської області, передає УНН.
7 серпня близько 14-ї години до поліції зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Жінка заявила, що щойно її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, імовірно він наніс ножові поранення своїй співмешканці. За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. У будинку посеред кімнати правоохоронці виявили тіло 45-річної місцевої мешканки із ножовим пораненням шиї та ознаками удушення. Поруч перебував травмований співмешканець загиблої - 39-річний власник помешкання
Зазначається, що під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між співмешканцями виник побутовий конфлікт, у ході якого чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Також з’ясовано, що після інциденту чоловік, імовірно, спричинив тілесні ушкодження собі.
Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. Його доставили до лікарні. Там він перебуває під цілодобовою охороною поліції. Подію слідчі Рахівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У справі призначено експертні дослідження для з’ясування усіх обставин інциденту. Слідство триває
Додамо
Як повідомив журналіст Віталій Глагола, чоловік, ймовріно, військовий, який перебуває в СЗЧ. Він отримав важке каліцтво - у нього нібито відрізаний статевий орган.
Проте наразі дана інформація не має офіційного підтвердження.
Нагадаємо
