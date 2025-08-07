На Закарпатті застрелився прикордонник під час служби
Київ • УНН
Військовослужбовця виявили без ознак життя у прикордонному підрозділі на Закарпатті. Обставини події встановлюватиме слідство.
Прикордонника виявили застреленим у Закарпатській області. Тіло військовослужбовця було виявлено у прикордонному підрозділі. Про це журналісту УНН повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.
Деталі
На запитання, чи прикордонник застрелився на Закарпатті, Трачук відповіла: "Так, подія мала місце. Військовослужбовця було виявлено у прикордонному підрозділі без ознак життя".
Вона зазначила, що обставини будуть встановлені слідством.
Доповнення
Журналіст Віталій Глагола повідомляв, що сьогодні близько 12:00 на ВПС "Паладь-Комарівці" під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону нібито вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження.
