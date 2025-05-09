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В Днепропетровской области женщина получила 8 лет тюрьмы за продажу двухлетнего сына

Киев • УНН

 • 320 просмотра

19-летняя женщина из Днепра продала двухлетнего сына знакомой, потому что устала ухаживать за ребенком. Суд назначил ей восемь лет лишения свободы за торговлю людьми.

В Днепропетровской области женщина получила 8 лет тюрьмы за продажу двухлетнего сына

За торговлю собственным ребенком суд в Днепре назначил женщине в качестве наказания восемь лет лишения свободы. 19-летняя обвиняемая предложила своей знакомой купить двухлетнего сына, отдали его и даже успела взять деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Детали

Молодую женщину, которая решила избавиться от "надоедливого ребенка", правоохранители задержали 23 апреля во время получения денег за сына.

По словам нарушительницы закона, она устала ухаживать за ребенком, поэтому решила от него избавиться. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

В Сумской области задержали женщину, которая пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов08.05.25, 18:11 • 19691 просмотр

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас мальчиком занимаются врачи.

По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Женщине вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Напомним

22-летняя харьковчанка попыталась продать свою двухмесячную дочь знакомой за 20 тысяч долларов для покупки авто. Женщину задержали во время получения денег, а ее двоих детей передали под опеку.

Лилия Набока

Лилия Набока

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