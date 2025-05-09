В Днепропетровской области женщина получила 8 лет тюрьмы за продажу двухлетнего сына

За торговлю собственным ребенком суд в Днепре назначил женщине в качестве наказания восемь лет лишения свободы. 19-летняя обвиняемая предложила своей знакомой купить двухлетнего сына, отдали его и даже успела взять деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Детали

Молодую женщину, которая решила избавиться от "надоедливого ребенка", правоохранители задержали 23 апреля во время получения денег за сына.

По словам нарушительницы закона, она устала ухаживать за ребенком, поэтому решила от него избавиться. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес.

В Сумской области задержали женщину, которая пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас мальчиком занимаются врачи.

По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Женщине вручили уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Напомним

22-летняя харьковчанка попыталась продать свою двухмесячную дочь знакомой за 20 тысяч долларов для покупки авто. Женщину задержали во время получения денег, а ее двоих детей передали под опеку.