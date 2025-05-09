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На Дніпропетровщині жінка отримала 8 років в'язниці за продаж дворічного сина

Київ • УНН

 • 1952 перегляди

19-річна жінка з Дніпра продала дворічного сина знайомій, бо втомилась доглядати за дитиною. Суд призначив їй вісім років позбавлення волі за торгівлю людьми.

На Дніпропетровщині жінка отримала 8 років в'язниці за продаж дворічного сина

За торгівлю власною дитиною суд у Дніпрі призначив жінці у якості покарання вісім років позбавлення волі. 19-річна обвинувачена запропонувала своїй знайомій купити дворічного сина, віддали його і навіть встигла взяти гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Деталі

Молоду жінку, яка вирішила позбутися "надокучливої дитини", правоохоронці затримали 23 квітня під час отримання грошей за сина. 

За словами порушниці закону, вона втомилася доглядати за дитиною, тому вирішила її позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів08.05.25, 18:11 • 19728 переглядiв

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.

За місцем мешкання затриманої провели обшук та вилучили речові докази.  Жінці вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Нагадаємо

22-річна харків'янка спробувала продати свою двомісячну доньку знайомій за 20 тисяч доларів для купівлі авто. Жінку затримали під час отримання грошей, а її двох дітей передали під опіку.

Лілія Набока

Лілія Набока

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