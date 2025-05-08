На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів
Київ • УНН
Жителька Сумщини намагалася продати свою новонароджену дитину за 30 тисяч доларів. Її затримали під час передачі грошей та дитини, вирішується питання про підозру у торгівлі людьми.
На Сумщині викрили та затримали жінку, яка намагалась продати власну новонароджену дитину за 30 тисяч доларів. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
У ході перевірки з’ясувалося, що мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів
Тож, за інформацією, після народження дитини, жінка перейшла до реалізації свого плану. Зокрема, вона погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів, а вже під час передачі основної частини суми коштів жінку затримали правоохоронці.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також продовжується слідство.
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