В Сумской области задержали женщину, которая пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов
Киев • УНН
Жительница Сумской области пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Ее задержали во время передачи денег и ребенка, решается вопрос о подозрении в торговле людьми.
В Сумской области разоблачили и задержали женщину, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
В ходе проверки выяснилось, что жительница Сумской области, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка. По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов
Итак, по информации, после рождения ребенка, женщина перешла к реализации своего плана. В частности, она согласилась передать младенца жителю Белопольской громады, предложив оформление фиктивного отцовства. Сначала она получила задаток в сумме 1 тыс. долларов, а уже во время передачи основной части суммы средств женщину задержали правоохранители.
Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры решают вопрос об уведомлении женщине о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Также продолжается следствие.
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