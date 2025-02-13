В Харькове мать продала двухмесячную дочь за $20 тысяч для покупки авто
Киев • УНН
22-летняя харьковчанка попыталась продать свою двухмесячную дочь знакомой за 20 тысяч долларов для покупки авто. Женщину задержали во время получения денег, а ее двух детей передали под опеку.
22-летняя харьковчанка пыталась продать свою новорожденную дочь знакомой за 20 тысяч долларов. Женщину задержали во время получения денег, а ее двух детей передали под опеку властям, сообщили в Нацполиции и Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 1 декабря 2024 года жительница Харькова родила дочь. Уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече.
22-летняя женщина, которая уже имеет сына в возрасте 1 год и 10 месяцев, не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться, указали в Нацполиции.
За двухмесячную дочь подозреваемая объявила «прайс» в 20 000 долларов США.
По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка.
По данным Нацполиции, на эти средства она вместе с сожителем планировала приобрести авто.
12 февраля оперативники и следователи полиции задержали мать сразу после того, как она продала собственного ребенка и получили за него 20 000 долларов.
Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас девочкой занимаются врачи.
Также по месту жительства женщины правоохранители обнаружили ее сына в возрасте 1 год и 10 месяцев. Его также осмотрели врачи и он находится под их опекой.
Сейчас задержанной женщине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына25.04.24, 20:26 • 21797 просмотров