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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове мать продала двухмесячную дочь за $20 тысяч для покупки авто

В Харькове мать продала двухмесячную дочь за $20 тысяч для покупки авто

Киев  •  УНН

 • 1351 просмотра

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22-летняя харьковчанка попыталась продать свою двухмесячную дочь знакомой за 20 тысяч долларов для покупки авто. Женщину задержали во время получения денег, а ее двух детей передали под опеку.

22-летняя харьковчанка пыталась продать свою новорожденную дочь знакомой за 20 тысяч долларов. Женщину задержали во время получения денег, а ее двух детей передали под опеку властям, сообщили в Нацполиции и Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 1 декабря 2024 года жительница Харькова родила дочь. Уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече. 

22-летняя женщина, которая уже имеет сына в возрасте 1 год и 10 месяцев, не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться, указали в Нацполиции.  

За двухмесячную дочь подозреваемая объявила «прайс» в 20 000 долларов США.

По словам фигурантки, ей срочно были нужны деньги на собственные нужды, поэтому она и решила продать родного ребенка.

По данным Нацполиции, на эти средства она вместе с сожителем планировала приобрести авто.

12 февраля оперативники и следователи полиции задержали мать сразу после того, как она продала собственного ребенка и получили за него 20 000 долларов.

Ребенка передали представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас девочкой занимаются врачи.

Также по месту жительства женщины правоохранители обнаружили ее сына в возрасте 1 год и 10 месяцев. Его также осмотрели врачи и он находится под их опекой.

Сейчас задержанной женщине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына25.04.24, 20:26 • 21797 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
kharkivХарьков

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