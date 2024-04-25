Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына

В Днепре матери, которая хотела продать двухлетнего сына избрали меру пресечения. 19-летнюю горе-мать арестовали с возможностью внесения залога в более миллиона гривен, что немного больше, чем она хотела выручить за ребенка. Об этом сообщили в полиции Днепропетровщины, передает УНН.

В Днепре подозреваемой в продаже собственного ребенка избрана мера пресечения Сегодня, 25 апреля, суд избрал 19-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более миллиона гривен. - сообщили в полиции.

Детали

За продажу собственного ребенка женщине грозит 15 лет заключения.

Подсудимой вменяют уголовную ответственность по 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - "торговля людьми".

Напомним

Накануне УНН писал, что в Днепре женщина пыталась продать своего 2-летнего сына за миллион гривен, потому что он якобы вмешивался в ее личную жизнь, но ее задержали во время передачи ребенка.