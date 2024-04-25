Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына
Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса
Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении
Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"
Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США
"Считаю это правильным шагом": Сольский прокомментировал свое заявление об отставке
В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек
В Польше допускают возможность депортации военнообязанных украинцев
рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения
США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану поставлять дроны в Россию для войны в Украине
Популярные
В Сумах прогремели взрывы
Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы
В Китае заметили российский корабль, который ранее перевозил оружие из КНДР в рф - Reuters
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Задержание заместителя шойгу: британская разведка рассказала, что о нем известно
Публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына
19-летней матери в Днепре, арестованной за попытку продать своего 2-летнего сына за 1 миллион гривен, грозит 15 лет лишения свободы.
Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса
Испанская прокуратура просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса из-за отсутствия доказательств.
Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении
В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.
Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"
В связи с вражескими обстрелами вносятся временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области на сегодня и завтра.
Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США
Президент Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса США, поблагодарив их за военную помощь Украине и обсудив необходимость дальнейшего развития систем противовоздушной обороны и дальнего радиолокационного контроля.
"Считаю это правильным шагом": Сольский прокомментировал свое заявление об отставке
Министр аграрной политики Николай Сольский, который подал в отставку из-за подозрения в захвате земли, заявил, что готов продолжать руководить министерством, если Верховная Рада не поддержит его отставку.
В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек
В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены 10 человек, повреждено здание вокзала и электропоезд.
В Польше допускают возможность депортации военнообязанных украинцев
Польша и Литва рассматривают возможность депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не обновили свои данные или не продлили право на пребывание, что потенциально может помочь Украине вернуть призывников из-за рубежа.
рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения
Трое железнодорожников погибли и семеро получили ранения в результате массированных российских атак на "Укрзализныцю" в Донецкой области.
США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану поставлять дроны в Россию для войны в Украине
США ввели новые санкции против иранских компаний, лиц и кораблей, причастных к тайной поставке беспилотников России для ее войны в Украине и поддержки Корпуса стражей исламской революции.