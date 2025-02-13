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У Харкові мати продала двомісячну доньку за $20 тисяч для купівлі авто

У Харкові мати продала двомісячну доньку за $20 тисяч для купівлі авто

Київ • УНН

 • 32827 перегляди

22-річна харків'янка спробувала продати свою двомісячну доньку знайомій за 20 тисяч доларів для купівлі авто. Жінку затримали під час отримання грошей, а її двох дітей передали під опіку.

22-річна харків'янка намагалась продати свою новонароджену доньку знайомій за 20 тисяч доларів. Жінку затримали під час отримання грошей, а її двох дітей передали під опіку владі, повідомили у Нацполіції та Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 1 грудня 2024 року жителька Харкова народила доньку. Уже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. 

22-річна жінка, яка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців, не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися, вказали у Нацполіції.  

За двомісячну доньку підозрювана оголосила "прайс" у 20 000 доларів США.

За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину.

За даними Нацполіції, на ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали матір одразу після того, як вона продала власну дитину та отримали за неї 20 000 доларів.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз дівчинкою опікуються лікарі.

Також за місцем проживання жінки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Його також оглянули лікарі й він знаходиться під їхньою опікою.

Нині затриманій жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дитина на мільйон: у Дніпрі суд заарештував матір, яка намагалася продати 2-річного сина25.04.24, 20:26 • 21895 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
kharkivХарків

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