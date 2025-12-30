В Днепропетровской области мужчину с ВИЧ приговорили к 15 годам за сексуальное насилие над малолетним ребенком

В Днепропетровской области осужден 39-летний мужчина, который, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, совершил сексуальное насилие в отношении ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Суд поддержал позицию окружной прокуратуры и признал виновным 39-летнего мужчину, совершившего ряд преступлений в отношении малолетнего ребенка - говорится в сообщении.

Руководителем окружной прокуратуры в суде доказано, что осужденный зашел в дом, в котором ранее проживала его знакомая. На тот момент указанное домовладение арендовала другая семья — мать с двумя детьми, которая находилась на работе.

Мужчина схватил девочку и затащил ее в другую комнату. В это время младший брат ребенка выбежал во двор и спрятался.

Применив физическую силу, мужчина, который знал о наличии у него ВИЧ-положительного статуса, сознательно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

Он был задержан в 2023 году после прибытия полиции по вызову от соседей, которые услышали крики девочки.

По результатам проведенного медицинского обследования инфицирование ребенка не подтвердилось.

Суд признал подсудимого виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, незаконном проникновении в жилище, а также в сознательном поставлении другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы — это максимальное наказание, предусмотренное по совокупности совершенных им уголовных правонарушений.

