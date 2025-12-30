На Дніпропетровщині чоловіка з ВІЛ засудили до 15 років за сексуальне насильство над малолітньою дитиною
Київ • УНН
На Дніпропетровщині 39-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над малолітньою дитиною. Він, знаючи про свій ВІЛ-позитивний статус, вчинив насильницькі дії та незаконно проник до житла.
На Дніпропетровщині засуджено 39-річного чоловіка, який знаючи про свій ВІЛ-позитивний статус, вчинив сексуальне насильство щодо дитини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Суд підтримав позицію окружної прокуратури та визнав винним 39-річного чоловіка, який вчинив низку злочинів стосовно малолітньої дитини
Керівником окружної прокуратури в суді доведено, що засуджений зайшов до будинку, в якому раніше мешкала його знайома. На той момент зазначене домоволодіння орендувала інша родина — мати з двома дітьми, яка перебувала на роботі.
Чоловік схопив дівчинку та затягнув її до іншої кімнати. У цей час молодший брат дитини вибіг на подвір’я та сховався.
Застосувавши фізичну силу, чоловік, який знав про наявність у нього ВІЛ-позитивного статусу, свідомо вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої.
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30948 переглядiв
Його було затримано у 2023 році після прибуття поліції на виклик від сусідів, які почули крики дівчинки.
За результатами проведеного медичного обстеження інфікування дитини не підтвердилося.
Суд визнав підсудного винним у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини, незаконному проникненні до житла, а також у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України).
Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі — це максимальне покарання, передбачене за сукупністю вчинених ним кримінальних правопорушень.
На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування падчерки09.12.25, 10:10 • 4746 переглядiв