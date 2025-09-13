В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 9186 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 17446 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 29178 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 32749 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 47112 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 32939 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 49899 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 54367 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36914 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36167 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 14410 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 13904 просмотра
Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ13 сентября, 11:29 • 5240 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 9484 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 9562 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 29200 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 27629 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 29480 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 49908 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 27979 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Кит Келлог
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 3770 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 54373 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 44189 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 92026 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 52633 просмотра
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Мощный взрыв во время воздушной тревоги прогремел в Днепре. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, предварительно ракеты "Искандер-М".

В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

Во время воздушной тревоги в Днепре раздался мощный взрыв, передает УНН.

Детали

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Впоследствии в Днепре раздались взрывы.

Как сообщают мониторинговые каналы, предварительно врагом была применена баллистическая ракета "Искандер-М".

Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены13.09.25, 14:33 • 3318 просмотров

Добавим

13 сентября Днепр отмечает День города. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Днепр
9К720 Искандер
Крым