В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
Мощный взрыв во время воздушной тревоги прогремел в Днепре. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, предварительно ракеты "Искандер-М".
Во время воздушной тревоги в Днепре раздался мощный взрыв, передает УНН.
Детали
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Впоследствии в Днепре раздались взрывы.
Как сообщают мониторинговые каналы, предварительно врагом была применена баллистическая ракета "Искандер-М".
Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены13.09.25, 14:33 • 3318 просмотров
Добавим
13 сентября Днепр отмечает День города.