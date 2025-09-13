$41.310.10
Ексклюзив
14:03 • 9156 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 17405 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 29136 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 32724 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 47088 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 32934 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 49879 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 54353 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36913 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36165 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Потужний вибух під час повітряної тривоги пролунав у Дніпрі. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, попередньо ракети "Іскандер-М".

У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав потужний вибух, передає УНН.

Деталі

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Як повідомляють моніторингові канали, попередньо ворогом було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М".

Додамо

13 вересня Дніпро відзначає День міста. 

Антоніна Туманова

