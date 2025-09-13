У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
Потужний вибух під час повітряної тривоги пролунав у Дніпрі. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, попередньо ракети "Іскандер-М".
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав потужний вибух, передає УНН.
Деталі
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.
Як повідомляють моніторингові канали, попередньо ворогом було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М".
Додамо
13 вересня Дніпро відзначає День міста.