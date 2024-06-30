Киев • УНН
В Днепре спасатели оказали психологическую помощь 45 лицам, разобрали и вывезли 430 тонн обломков после российского ракетного удара по дому. Поисковые работы продолжаются - 2 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.
В городе Днепр продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому. Разобрано и вывезено более 400 т строительных конструкций и мусора, оказана психологическая помощь 45 лицам. Пишет УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр: поисково-спасательные работы продолжаются.
Справка
В результате российского ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них 1 ребенок) и спасены 2 человека. По данным ГСЧС, сейчас считаются пропавшими без вести еще 2 человека.
В заметке ведомства указано, что спасатели продолжают разбирать завалы и расчищать место происшествия.
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Всего разобрано и вывезено 430 т строительных конструкций и мусора. Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 45 лицам.
Напомним,
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