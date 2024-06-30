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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Дніпрі триває пошук на місці рф-удару по житловому будинку, рятувальники опублікували фото

Київ • УНН

 • 24228 перегляди

В Дніпрі рятувальники надали психологічну допомогу 45 особам, розібрали та вивезли 430 тонн уламків після російського ракетного удару по будинку. Пошукові роботи тривають - 2 людей досі вважаються зниклими безвісти.

У Дніпрі триває пошук на місці рф-удару по житловому будинку, рятувальники опублікували фото

У місті Дніпро триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку. Розібрано і вивезено понад 400 т будівельних конструкцій та сміття, надана психологічна допомога 45 особам. Пише УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у місті Дніпро: пошуково-рятувальні роботи тривають.

Довідка

Внаслідок російського ракетного удару загинула 1 особа, постраждало 12 осіб, з них 1 дитина) та врятовано 2 особи. За даними ДСНС, наразі вважаються зниклими безвісті ще 2 особи.

У дописі відомства вказано, що рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події.

Ракетний удар рф по Дніпру: поліція ідентифікувала загиблу у багатоповерхівці29.06.24, 12:25 • 30154 перегляди

Всього розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття. Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.

Нагадаємо

Ракетний обстріл Вільнянська: 75 людей звернулися із заявами про пошкодження чи знищення майна. 

Ігор Тележніков

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