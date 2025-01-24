В Днепре адвокат за $12 тысяч предлагал помощь в уклонении от мобилизации
Киев • УНН
ГБР задержало адвоката, который за взятку помогал избежать призыва и выехать за границу. В его автомобиле нашли военные документы трех призывников с печатями ТЦК.
В Днепре разоблачили адвоката, который предложил местному жителю «пакет услуг» для избежания мобилизации и выезда за границу. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Детали
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали адвоката из Днепра во время получения им оплаты за помощь местному жителю избежать мобилизации и выехать за границу.
Хвастаясь связями со служащими ТЦК и правоохранителями, адвокат предложил местному жителю за 12 тыс. долларов США организовать ему «пакет услуг» для избежания мобилизации и выезда за границу. Он обещал помочь мужчине фиктивно пролечиться в одном из медицинских учреждений, после чего договориться о необходимых документами с представителями ТЦК
По данным следствия, в сумму оплаты, которую обсуждал фигурант с «клиентом» входила помощь по переправке призывника за пределы государства.
Адвокат гарантировал, что при пересечении границы его пропустят и не будут задавать «лишних» вопросов.
Во время получения 12 тыс. долл. США адвокат задержан с поличным. В его машине кроме взятки найдены и изъяты военно-учетные документы на трех других призывников с резолюциями и печатями одного из местных ТЦК.
Адвокату сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Напомним,
СБУ задержала известного адвоката из Днепропетровщины, который передавал ФСБ координаты стратегических объектов для ракетных ударов. В результате его действий погибли 6 человек, ранены 30 украинцев.
В Днепре разоблачили схему подделки анализов на ВИЧ для уклонения от мобилизации19.01.25, 10:15 • 31492 просмотра