В Днепре адвокат за $12 тысяч предлагал помощь в уклонении от мобилизации

В Днепре разоблачили адвоката, который предложил местному жителю «пакет услуг» для избежания мобилизации и выезда за границу. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали адвоката из Днепра во время получения им оплаты за помощь местному жителю избежать мобилизации и выехать за границу.

Хвастаясь связями со служащими ТЦК и правоохранителями, адвокат предложил местному жителю за 12 тыс. долларов США организовать ему «пакет услуг» для избежания мобилизации и выезда за границу. Он обещал помочь мужчине фиктивно пролечиться в одном из медицинских учреждений, после чего договориться о необходимых документами с представителями ТЦК