У Дніпрі адвокат за $12 тисяч пропонував допомогу в ухиленні від мобілізації

У Дніпрі викрито адвоката, який запропонував місцевому мешканцю "пакет послуг" для уникнення мобілізації та виїзду за кордон. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

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Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали адвоката з Дніпра під час одержання ним оплати за допомогу місцевому мешканцю уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Хизуючись зв’язками зі службовцями ТЦК та правоохоронцями, адвокат запропонував місцевому мешканцю за 12 тис. доларів США організувати йому "пакет послуг" для уникнення мобілізації та виїзду за кордон. Він обіцяв допомогти чоловікові фіктивно пролікуватися в одному з медичних закладів, після чого домовитися про необхідні документами з представниками ТЦК - пише ДБР.

За даними слідства, у суму оплати, яку обговорював фігурант з "клієнтом" входила допомога з переправлення призовника за межі держави.

Адвокат гарантував, що під час перетину кордону його пропустять та не задаватимусь "зайвих" питань.

Під час одержання 12 тис. дол. США адвоката затримано на гарячому. В його машині окрім хабаря знайдені та вилучені військово-облікові документи на трьох інших призовників із резолюціями та печатками одного з місцевих ТЦК.

Адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо

СБУ затримала відомого адвоката з Дніпропетровщини, який передавав ФСБ координати стратегічних об'єктів для ракетних ударів. Внаслідок його дій загинуло 6 осіб, поранено 30 українців.

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