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В деле о пытках в одесском ТЦК уже 13 подозреваемых - ГБР

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

ГБР установило ещё четырёх сотрудников районного ТЦК в Одесской области, причастных к незаконному удержанию и насилию. Общее количество подозреваемых выросло до 13 человек.

В деле о пытках в одесском ТЦК уже 13 подозреваемых - ГБР

Уже 13 подозреваемых по делу о пытках в районном ТЦК в Одесской области, Государственное бюро расследований объявило о новых подозрениях, сообщили в ГБР в среду, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР при содействии ВСП ВСУ установили еще четырех сотрудников районного территориального центра комплектования в Одесской области, причастных к незаконному удержанию и насилию в отношении граждан", — говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенных по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

"Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве уже возросло до 13 человек", — отметили в ГБР.

Суть дела

Как указали в ГБР, в июне 2026 года бюро разоблачило группу из девяти человек — шестерых работников этого же районного ТЦК и СП и трех представителей местной общественной организации. 

По данным следствия, они организовали незаконную доставку и удержание мужчин в помещениях центра комплектования. Представители общественной организации помогали разыскивать людей и собирали информацию о них, отметили в ГБР.

"Сотрудники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения. Потерпевших незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление", — говорится в сообщении.

Как сообщается, 9 ранее разоблаченных участников группы находятся под стражей без права внесения залога. Их подозревают в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В более чем 100 ТЦК по всей Украине пришли с обысками - ГБР говорит о "чистом четверге"30.07.26, 10:21 • 3989 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Пожизненное лишение свободы
ТЦК и СП
Одесская область
Украина