В более чем 100 ТЦК по всей Украине пришли с обысками - ГБР говорит о "чистом четверге"
Киев • УНН
Государственное бюро расследований проводит масштабную спецоперацию в более чем 100 ТЦК по всей Украине. Внимание сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации и превышении полномочий.
Обыски проводятся в более чем 100 ТЦК по всей Украине в рамках операции "Честный призыв", сообщили в ГБР в четвер, пишет УНН.
Государственное бюро расследований во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки различных уровней в большинстве регионов Украины
Основное внимание правоохранителей, как отмечается, "сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышения военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениях и пытках военнообязанных".
"Речь идет о комплексной работе по очищению системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг"", - указали в ГБР.
По результатам следственных действий, как сообщается, "ожидаются задержания и уведомления о подозрении фигурантам в различных регионах страны".
Сотрудники СБУ пришли с обысками в ТЦК в Днепре06.05.26, 16:29 • 3068 просмотров