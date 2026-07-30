В более чем 100 ТЦК по всей Украине пришли с обысками - ГБР говорит о "чистом четверге"

Обыски проводятся в более чем 100 ТЦК по всей Украине в рамках операции "Честный призыв", сообщили в ГБР в четвер, пишет УНН.

Государственное бюро расследований во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки различных уровней в большинстве регионов Украины - сообщили в ГБР.

Основное внимание правоохранителей, как отмечается, "сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышения военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности избиениях и пытках военнообязанных".

"Речь идет о комплексной работе по очищению системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил "чистый четверг"", - указали в ГБР.

По результатам следственных действий, как сообщается, "ожидаются задержания и уведомления о подозрении фигурантам в различных регионах страны".



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