В Дании арестовали нападавшего на премьеру Фредериксен, им оказался поляк

Судья заключил в тюрьму до 20 июня 39-летнего поляка, обвиняемого в деле об избиении Метте Фредериксен в центре Копенгагена. Об этом сообщает Гданьское агентство DR, передает УНН.

Детали

В судебном заседании задержанный своей вины не признал. Вероятно, во время инцидента примерно в 17:50 на Культорвете он находился как в состоянии наркотического опьянения, так и навеселе, оценили полицейские после задержания.

Согласно протоколу, который был зачитан на слушании, он был настолько вялым, что ему пришлось помогать выйти из машины.

Полиция считает, что он ударил премьер-министра сжатым кулаком по правому плечу. Это насилие над лицом, находящимся на государственной службе, говорится в обвинении.

Кроме того, полиция Копенгагена считает отягчающим обстоятельством то, что насилие произошло из-за юридических заявлений Метте Фредериксен во время публичных дебатов.

Во время допроса в полиции в субботу вечером он сказал, что был удивлен, увидев премьер-министра на улице. Он также заметил, как она разговаривает с людьми и с кем-то спорит.

Алена судебном заседании в субботу он отвергает информацию в полицейском отчете о том, что имел что-то против Метте Фредериксен:

Он добавляет, что считает ее "действительно хорошим премьер-министром". На самом деле, он был" положительно удивлен", увидев ее на улице.

В то же время судья в своем постановлении решил, что нападавший хорошо знал, кто такая Фредериксен, а потому есть обоснованное подозрение, что он совершил нападение именно на государственного чиновника.

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