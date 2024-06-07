На премьеру Дании напали в Копенгагене

Премьер-министр Дании избили на открытой улице. Метте Фредериксен в пятницу вечером избил мужчина на улице Культорвет в Копенгагене. Мужчина арестован. Об этом сообщает информационное агентство Ritzau из канцелярии премьер-министра Дании, передает УНН.

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Фредериксен шокирован инцидентом, говорится в заявлении. Ее офис больше не комментирует этот вопрос.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на площади Культорвет в Копенгагене. Метте, конечно, шокирована нападением. Я должен сказать, что это поражает всех нас, кто близок с ней написал министр окружающей среды Магнус Хойнике в социальной сети X.

Полиция датской столицы подтверждает инцидент, но также не комментирует.

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