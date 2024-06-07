На прем'єрку Данії напали у Копенгагені
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Култорвет в Копенгагені в п'ятницю ввечері, що шокувало її.
Прем'єр-міністрку Данії побили на відкритій вулиці. Метте Фредеріксен у п'ятницю ввечері побив чоловік на вулиці Культорвет у Копенгагені. Чоловіка заарештовано. Про це повідомляє інформаційне агентство Ritzau з канцелярії прем'єр-міністра Данії, передає УНН.
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Фредеріксен шокований інцидентом, йдеться у заяві. Її офіс більше не коментує це питання.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сьогодні зазнала нападу та побиття з боку чоловіка на площі Культорвет у Копенгагені. Метте, звісно, шокована нападом. Мушу сказати, що це вражає всіх нас, хто з нею близький
Поліція датської столиці підтверджує інцидент, але також не коментує.
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