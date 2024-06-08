У Данії арештували нападника на прем'єрку Фредеріксен, ним виявився поляк

Суддя ув’язнив до 20 червня 39-річного поляка, якого звинувачують у справі про побиття Метте Фредеріксен у центрі Копенгагена. Про це повідомляє данське агентство DR, передає УНН.

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У судовому засіданні затриманий своєї провини не визнав. Ймовірно, під час інциденту приблизно о 17:50 на Культорветі він перебував як у стані наркотичного сп’яніння, так і напідпитку, оцінили поліцейські після затримання.

Згідно з протоколом, який був зачитаний на слуханні, він був настільки млявим, що йому довелося допомагати вийти з машини.

Поліція вважає, що він вдарив прем'єр-міністра стиснутим кулаком по правій плечі. Це насильство над особою, яка перебуває на державній службі, йдеться в обвинуваченні.

Крім того, поліція Копенгагена вважає обтяжуючою обставиною те, що насильство сталося через юридичні заяви Метте Фредеріксен під час публічних дебатів.

Під час допиту в поліції в суботу ввечері він сказав, що був здивований, побачивши прем'єр-міністра на вулиці. Він також помітив, як вона розмовляє з людьми і з кимось сперечається.

Але на судовому засіданні в суботу він відкидає інформацію в поліцейському звіті про те, що мав щось проти Метте Фредеріксен:

Він додає, що вважає її "справді хорошим прем'єр-міністром". Насправді він був "позитивно здивований", побачивши її на вулиці.

Водночас суддя у своїй ухвалі вирішив, що нападник добре знав, хто така Фредеріксен, а тому є обґрунтована підозра, що він скоїв напад саме на державного посадовця.

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