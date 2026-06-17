В четырех областях Украины зафиксированы частичные обесточивания после обстрелов и непогоды - Минэнерго

В ряде областей Украины фиксируются частичные обесточивания из-за боевых действий и непогоды. В Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях повреждения вызваны обстрелами энергетической инфраструктуры, еще часть населенных пунктов обесточена из-за погодных условий. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений на сегодня не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Активное потребление электроэнергии сегодня целесообразно перенести на дневной период — с 10:00 до 17:00.

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