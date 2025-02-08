В Черноморске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла
Киев • УНН
В Одесской области 50-летняя женщина погибла после падения из окна лестничной площадки на девятом этаже. Полиция устанавливает обстоятельства трагического инцидента, произошедшего утром 8 февраля.
В Одесской области 50-летняя женщина выпала из окна на девятом этаже многоэтажки и погибла. Правоохранители устанавливают обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Трагическое событие произошло сегодня, 8 февраля, около 8 часов на одной из улиц Черноморска.
Предварительно полицейские установили, что 50-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на девятом этаже многоэтажного жилого дома.
От полученных травм женщина погибла.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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