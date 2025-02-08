У Чорноморську жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула
Київ • УНН
В Одеській області 50-річна жінка загинула після падіння з вікна сходового майданчика на дев'ятому поверсі. Поліція встановлює обставини трагічного інциденту, що стався вранці 8 лютого.
В Одеській області 50-річна жінка випала з вікна на дев’ятому поверсі багатоповерхівки і загинула. Правоохоронці встановлюють обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
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Трагічна подія сталась сьогодні, 8 лютого, близько 8-ї години на одній з вулиць Чорноморська.
Попередньо поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку.
Від отриманих травм жінка загинула.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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