У Чорноморську жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула

В Одеській області 50-річна жінка випала з вікна на дев’ятому поверсі багатоповерхівки і загинула. Правоохоронці встановлюють обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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Трагічна подія сталась сьогодні, 8 лютого, близько 8-ї години на одній з вулиць Чорноморська.

Попередньо поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

Від отриманих травм жінка загинула.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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