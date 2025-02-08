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У Чорноморську жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула

У Чорноморську жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула

Київ • УНН

 • 39971 перегляди

В Одеській області 50-річна жінка загинула після падіння з вікна сходового майданчика на дев'ятому поверсі. Поліція встановлює обставини трагічного інциденту, що стався вранці 8 лютого.

В Одеській області 50-річна жінка випала з вікна на дев’ятому поверсі багатоповерхівки і загинула. Правоохоронці встановлюють обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Трагічна подія сталась сьогодні, 8 лютого, близько 8-ї години на одній з вулиць Чорноморська.

Попередньо поліцейські встановили, що 50-річна місцева жителька випала з вікна сходового майданчика на дев’ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

Від отриманих травм жінка загинула.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Києві 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки, його тіло виявили перехожі19.11.24, 21:05 • 21141 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
odesaОдеса
kyivКиїв

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