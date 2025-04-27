В Черном море россия держит ракетоноситель с "Калибрами"
Киев • УНН
В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль с ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет до 6 ракет, угроза обстрелов для Украины сохраняется.
россия продолжает удерживать ракетоноситель с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Угроза обстрела для Украины пока не исчезла. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 27.04.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских ракетоносителей.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
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