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Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
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У Чорному морі росія тримає ракетоносій з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель з ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить до 6 ракет, загроза обстрілів для України зберігається.

У Чорному морі росія тримає ракетоносій з "Калібрами"

росія продовжує утримувати ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 27.04.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських ракетоносіїв.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"27.04.25, 00:29 • 3882 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
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