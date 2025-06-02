В Черном море дежурят российские корабли: есть угроза ракетного удара

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. Об этом информируют Военно-Морские Силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 06:00 02.06.2025 россия держит на боевом дежурстве в Черном и Средиземном морях ракетоносители.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - сообщают ВМС ВСУ.

Отмечается, что за сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 12 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

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