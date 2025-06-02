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В Черном море дежурят российские корабли: есть угроза ракетного удара

Киев • УНН

 • 224 просмотра

В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 12 ракет. Разведка имеет данные о подготовке рф очередного массированного удара.

В Черном море дежурят российские корабли: есть угроза ракетного удара

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 12 ракет. Об этом информируют Военно-Морские Силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН

Детали   

Согласно оперативной информации, по состоянию на 06:00 02.06.2025 россия держит на боевом дежурстве в Черном и Средиземном морях ракетоносители.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- сообщают ВМС ВСУ.

Отмечается, что за сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 12 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, поскольку разведка располагает данными о подготовке Россией очередного массированного удара. 

Переговоры Украины и россии в Стамбуле состоятся 2 июня в 13:00 - росСМИ01.06.25, 16:36 • 2866 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
Владимир Зеленский
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