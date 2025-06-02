У Чорному морі чергують російські кораблі: є загроза ракетного удару
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 12 ракет. Розвідка має дані про підготовку рф чергового масованого удару.
В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет. Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 02.06.2025 росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Середземному морях ракетоносії.
В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 12 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки розвідка має дані про підготовку Росією чергового масованого удару.
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