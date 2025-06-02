У Чорному морі чергують російські кораблі: є загроза ракетного удару

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет. Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 02.06.2025 росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Середземному морях ракетоносії.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет