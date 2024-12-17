В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. В Средиземном море находятся 6 кораблей рф, из которых 3 вооружены "Калибрами".
По состоянию на утро четверга, 17 декабря, российская оккупационная армия не удерживает в Черном и Азовском морях ни одного корабля. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Также сообщается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 25 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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