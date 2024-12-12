россия не смогла достроить новые фрегаты без украинских двигателей и продала их Индии - Плетенчук

россия была вынуждена продать Индии серию новейших фрегатов из-за отсутствия украинских двигателей производства николаевского завода "Заря"-"Машпроект". Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Дело в том, что рф еще до 2014 года заложила серию фрегатов. Это новейшие фрегаты, они уже имеют универсальные пусковые шахты, то есть они уже понимали, что "Калибры" - это вчерашний день, они пытаются перейти на новые образцы ракетного вооружения. Но в 2014 году были введены санкции против рф, в первую очередь с нашей стороны. И да, двигатели для этих фрегатов делал завод "Заря"-"Машпроект" в Николаеве. И без них, как оказалось, российские корабли построить невозможно. Более того, они пытались восстановить это производство на своей территории и даже через пять лет - в 2019 году - они представили якобы налаженное производство, но это оказалось так же фейком, даже несмотря на то, что они перетащили часть специалистов из Украины. Это производство является уникальным, и у себя они его наладить так и не смогли за этот период. И поэтому они были вынуждены отказаться от целой серии фрегатов и продать их Индии без двигателей. И уже потом Индия закупала эти двигатели отдельно", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что российская судостроительная отрасль выглядит довольно слабой.

"Это эхо 90-х, когда у них была серьезная пауза. Большинство проектов, которые являются серийными, так же из 90-х. Традиционно устаревший парк оснащения производственного, традиционно отставание в выполнении государственных заказов. Они многое закладывали, в том числе и в Черном море. Они планировали серию десантных кораблей в Крыму построить, но сейчас это невозможно", - добавил Плетенчук.

Дополнение

9 декабря на судостроительном заводе "Янтарь" в калининградской области провели церемонию передачи Индии фрегата проекта 11356, который получил название Tushill.

Напомним

Как сообщалось, темп морских операций рф в Черном море остается низким из-за успешных действий Украины.