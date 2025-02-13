В Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. В Средиземном море находятся 3 ракетоносителя «Калибр» с общим боезапасом 26 ракет.
В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей, в Средиземном море 3 российских ракетоносителя "Калибров". Об этом сообщают ВМС Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 13.02.2025, пишет УНН.
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют,
Также отмечается, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- к Черному морю - 2 судна;
- к Азовскому морю - 4 судна.
Напомним
Оккупанты уменьшили использование вертолетов в Черном море после уничтожения нескольких единиц морскими дронами "Magura V5". Сейчас рф полагается на авиацию и дроны для патрулирования акватории.