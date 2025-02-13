У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях – без ворожих кораблів, у Середземному морі 3 російські ракетоносії "Калібрів". Про це повідомляють ВМС України в оперативній інформації станом на 06:00 13.02.2025, пише УНН.

В Чорному і Азовському морях ворожі кораблі відсутні, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна;

до Азовського моря – 4 судна.

Нагадаємо

Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.