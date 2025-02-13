У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського військового корабля. У Середземному морі перебувають 3 ракетоносії "Калібр" із загальним боєзапасом 26 ракет.
У Чорному та Азовському морях – без ворожих кораблів, у Середземному морі 3 російські ракетоносії "Калібрів". Про це повідомляють ВМС України в оперативній інформації станом на 06:00 13.02.2025, пише УНН.
В Чорному і Азовському морях ворожі кораблі відсутні,
Також зазначається, що у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна;
- до Азовського моря – 4 судна.
Нагадаємо
Окупанти зменшили використання гелікоптерів у Чорному морі після знищення кількох одиниць морськими дронами "Magura V5". Наразі рф покладається на авіацію та дрони для патрулювання акваторії.