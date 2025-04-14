В Черниговской области из-за утренних обстрелов рф не будут курсировать некоторые поезда

В связи с утренними обстрелами временно не будут курсировать некоторые поезда в Черниговской области. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.

Детали

Сегодня, 14 апреля, отменены следующие рейсы:

Поезд №963 Новгород-Северский – Семеновка;

поезд №964 Семеновка – Терещенская.

Национальный перевозчик призывает планировать поездки с учетом этих временных изменений и благодарит за понимание.

Причина

Железнодорожная инфраструктура снова оказалась под вражеским обстрелом.

российские террористы обстреляли вагонный поезд на приграничье Черниговской области. В центре поврежденного вагона вспыхнул пожар.

В результате поврежден вагон, произошло возгорание в центре вагона, выбиты окна. Поврежденный вагон - остался на ходу и уехал с места происшествия в составе поезда - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Работники и пассажиры находились в укрытиях во время удара.



Напомним

Ранее УНН писал, что Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев - Винница - Жмеринка на 21 апреля. Из Киева поезд будет отправляться в 07:47, из Винницы в 11:21, прибытие в Жмеринку в 12:13. В обратном направлении отправление из Жмеринки в 16:10, из Винницы в 17:02, прибытие в Киев в 20:30.