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В Черниговской области из-за утренних обстрелов рф не будут курсировать некоторые поезда

Киев • УНН

 • 8828 просмотра

Из-за утренних обстрелов 14 апреля отменены рейсы поездов №963 сообщением Новгород-Северский – Семеновка и №964 сообщением Семеновка – Терещенская.

В Черниговской области из-за утренних обстрелов рф не будут курсировать некоторые поезда

В связи с утренними обстрелами временно не будут курсировать некоторые поезда в Черниговской области. Об этом сообщает "Укрзализныця", передает УНН.

Детали

Сегодня, 14 апреля, отменены следующие рейсы:

  • Поезд №963 Новгород-Северский – Семеновка;
    • поезд №964 Семеновка – Терещенская.

      Национальный перевозчик призывает планировать поездки с учетом этих временных изменений и благодарит за понимание.

      Причина

      Железнодорожная инфраструктура снова оказалась под вражеским обстрелом.

      российские террористы обстреляли вагонный поезд на приграничье Черниговской области. В центре поврежденного вагона вспыхнул пожар.

      В результате поврежден вагон, произошло возгорание в центре вагона, выбиты окна. Поврежденный вагон - остался на ходу и уехал с места происшествия в составе поезда

      - говорится в сообщении.

      В УЗ добавили, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Работники и пассажиры находились в укрытиях во время удара.

      Напомним

      Ранее УНН писал, что Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда №117/118 Киев - Винница - Жмеринка на 21 апреля. Из Киева поезд будет отправляться в 07:47, из Винницы в 11:21, прибытие в Жмеринку в 12:13. В обратном направлении отправление из Жмеринки в 16:10, из Винницы в 17:02, прибытие в Киев в 20:30.

      Алена Уткина

      Алена Уткина

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