На Чернігівщині через ранкові обстріли рф не курсуватимуть деякі поїзди

У звязку із ранковими обстрілами тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди на Чернігівщині. Про це повідомляє "Укрзалізниця" передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 14 квітня, скасовані наступні рейси:

Поїзд №963 Новгород-Сіверський – Семенівка;

поїзд №964 Семенівка – Терещенська.

Національний перевізник закликає планувати поїздки із урахуванням цих тимчасових змін та дякують за розуміння.

Причина

Залізнична інфраструктура знову опинилась під ворожим обстрілом.

російські терористи обстріляли вагонний поїзд на прикордонні Чернігівської області. У центрі пошкодженого вагону спалахнула пожежа.

У результаті пошкоджено вагон, сталося загорання в центрі вагона, вибиті вікна. Пошкоджений вагон - залишився на ходу та поїхав з місця події в складі поїзда - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Працівники та пасажири перебували в укриттях під час удару.



Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда №117/118 Київ - Вінниця - Жмеринка на 21 квітня. З Києва поїзд вирушатиме о 07:47, із Вінниці об 11:21, прибуття до Жмеринки о 12:13. У зворотному напрямку відправлення зі Жмеринки о 16:10, із Вінниці о 17:02, прибуття до Києва о 20:30.