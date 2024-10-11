В Черкасской области задержаны должностные лица ТЦК, которые помогали военнообязанным получать отсрочку от службы
Киев • УНН
Чиновники районного ТЦК в Черкасской области предлагали военнообязанным отсрочку от призыва за взятку. Им грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
По данным Нацполиции, фигуранты, пользуясь своим служебным положением предлагали военнообязанным поставить их на воинский учет и оформить отсрочку от призыва.
Пишет УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
В Черкасской области разоблачили чиновника районного ТЦК и его сообщницу во взяточничестве. Пользуясь своим служебным положением, начальник административного отделения одного из районных территориальных центров комплектования и его подчиненная, предлагали военнообязанным поставить их на воинский учет и оформить отсрочку от призыва.
В обмен на военно-учетные документы и заключение военно-врачебной комиссии мужчины должны были принести злоумышленникам деньги. Правоохранители задокументировали противоправную деятельность заговорщиков.
В служебных помещениях и по месту жительства фигурантов полицейские провели санкционированные обыски, во время которых обнаружили и изъяли деньги, черновые записи, документы третьих лиц
На основании собранной доказательной базы следователи полиции объявили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За взяточничество должностному лицу РТЦК и его подчиненной грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним,
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