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На Черкащині затримано посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним отримувати відстрочку від служби

Київ • УНН

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Посадовці районного ТЦК на Черкащині пропонували військовозобов'язаним відстрочку від призову за хабар. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 368 КК України.

На Черкащині затримано посадовців ТЦК, які допомагали військовозобов’язаним отримувати відстрочку від служби

За даними Нацполіції, фігуранти, користуючись своїм службовим положенням, пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

Пише УНН із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

На Черкащині викрили посадовця районного ТЦК та його спільницю у хабарництві. Користуючись своїм службовим положенням, начальник адміністративного відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та його підлегла, пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову.

В обмін на військово-облікові документи та висновок військово-лікарської комісії чоловіки мали принести зловмисникам гроші. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність змовників.

У службових приміщеннях та за місцем мешкання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили і вилучили гроші, чорнові записи, документи третіх осіб

– інформує поліція.

На підставі зібраної доказової бази слідчі поліції оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За хабарництво посадовцю РТЦК та його підлеглій загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

На Одещині ДБР викрило ще одного співробітника ТЦК, який заробляв на ухилянтах.

На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон.

Ігор Тележніков

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