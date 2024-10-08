На Одещині ДБР викрило ще одного співробітника ТЦК, який заробляв на ухилянтах
Київ • УНН
Правоохоронці викрили співробітника Малиновського РТЦК в Одесі, який допомагав уникнути мобілізації за хабарі. Він вносив неправдиві дані в базу "Оберіг", дозволяючи чоловікам виїжджати за кордон.
Правоохоронці викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Про це заявили в ДБР, передає УНН.
Деталі
Як з'ясували слідчі, схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів США.
Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон. Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.
Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі
Нагадаємо
ДБР передало до суду справу проти колишнього начальника Одеського ТЦК за підробку документів та ухилення від служби. Йому загрожує до 10 років ув'язнення за виїзд на відпочинок за кордон під час війни.