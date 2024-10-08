В Одесской области ГБР разоблачило еще одного сотрудника ТЦК, который зарабатывал на уклонистах

Правоохранители разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, который организовал заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Как выяснили следователи, схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе «Оберег» за 4-7 тысяч долларов США.

Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу. Сейчас ГБР устанавливает всех лиц, которые успели воспользоваться схемой.

Сотруднику РТЦК и СП сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы