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В Одесской области ГБР разоблачило еще одного сотрудника ТЦК, который зарабатывал на уклонистах

В Одесской области ГБР разоблачило еще одного сотрудника ТЦК, который зарабатывал на уклонистах

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:36  •  4863 просмотра

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Правоохранители разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК в Одессе, который помогал избежать мобилизации за взятки. Он вносил ложные данные в базу «Оберег», позволяя мужчинам выезжать за границу.

Правоохранители разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, который организовал заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Как выяснили следователи, схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе «Оберег» за 4-7 тысяч долларов США.

Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу. Сейчас ГБР устанавливает всех лиц, которые успели воспользоваться схемой.

Сотруднику РТЦК и СП сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы

- резюмировали правоохранители. 

Напомним,

ГБР передало в суд дело против бывшего начальника Одесского ТЦК за подделку документов и уклонение от службы. Ему грозит до 10 лет заключения за выезд на отдых за границу во время войны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
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