В Одесской области ГБР разоблачило еще одного сотрудника ТЦК, который зарабатывал на уклонистах
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК в Одессе, который помогал избежать мобилизации за взятки. Он вносил ложные данные в базу «Оберег», позволяя мужчинам выезжать за границу.
Правоохранители разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, который организовал заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.
Детали
Как выяснили следователи, схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе «Оберег» за 4-7 тысяч долларов США.
Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу. Сейчас ГБР устанавливает всех лиц, которые успели воспользоваться схемой.
Сотруднику РТЦК и СП сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы
Напомним,
ГБР передало в суд дело против бывшего начальника Одесского ТЦК за подделку документов и уклонение от службы. Ему грозит до 10 лет заключения за выезд на отдых за границу во время войны.