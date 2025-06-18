В Брюсселе вызвали посла россии из-за нападения на европейского дипломата во Владивостоке

Представитель Европейского Союза сообщил в среду, что ЕС вызвал посла россии в Брюсселе для объяснений после того, как в прошлом месяце в восточном городе Владивостоке было совершено нападение на одного из должностных лиц Евросоюза. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

На дипломата напали 26 мая. Его имя, гражданство и состояние здоровья не были названы. Немецкое новостное издание Der Spiegel сообщило, что чиновником была румынка, которая приехала в город по официальным делам.

Der Spiegel сообщил, что на женщину напали после того, как она вышла из отеля на утреннюю прогулку. Рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Ей угрожали, а затем избили. Считается, что мужчины работают на российские службы безопасности, сообщает новостное издание со ссылкой на дипломатические источники ЕС.

Мы осуждаем любое насилие в отношении дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и запугивания. Безопасность наших сотрудников является первоочередной, и мы будем продолжать пересматривать защиту наших дипломатических сотрудников – сказала пресс-секретарь ЕС Анитта Хиппер.

Представителя россии в Брюсселе вызвали "для разъяснений". Дальнейших подробностей не предоставлено.

Дополнение

Бывший вагнеровец Андрей Медведев, который в прошлом году сбежал в Норвегию, получил 120 дней лишения свободы. Суд признал его виновным в избиении подруги и нападении на бармена.

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