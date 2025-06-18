В Брюсселі викликали посла росії через напад на європейського дипломата у Владивостоці
Київ • УНН
Євросоюз викликав посла росії для пояснень після нападу на дипломата ЄС у Владивостоці 26 травня. Повідомляється, що на посадовця напали двоє чоловіків, імовірно, пов'язаних з російськими службами безпеки.
Речник Європейський Союз повідомив у середу, що ЄС викликав посла росії в Брюсселі для пояснень після того, як минулого місяця у східному місті Владивостоці було здійснено напад на одного з посадовців Євросоюзу. Про це пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
На дипломата напали 26 травня. Його ім'я, громадянство та стан здоров'я не були названі. Німецьке новинне видання Der Spiegel повідомило, що чиновником була румунка, яка приїхала до міста у офіційних справах.
Der Spiegel повідомив, що на жінку напали після того, як вона вийшла з готелю на ранкову прогулянку. Поруч з нею зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків. Їй погрожували, а потім побили. Вважається, що чоловіки працюють на російські служби безпеки, повідомляє новинне видання з посиланням на дипломатичні джерела ЄС.
Ми засуджуємо будь-яке насильство щодо дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без страху та залякування. Безпека наших співробітників є першочерговою, і ми продовжуватимемо переглядати захист наших дипломатичних співробітників
Представника росії в Брюсселі викликали "для роз'яснень". Подальших подробиць не надано.
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