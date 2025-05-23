В Брюсселе в очередной раз обсудят возможное лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС.
Киев • УНН
27 мая Совет ЕС обсудит приостановку права голоса Венгрии из-за нарушения ценностей ЕС. Это уже восьмое слушание в рамках процедуры, инициированной Европарламентом в 2018 году.
27 мая, в Брюсселе, на заседании Совета ЕС, министры стран рассмотрят возможность приостановления права голоса Венгрии из-за серьезных нарушений основополагающих ценностей ЕС. Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, это уже восьмое слушание по Будапешту в рамках этой процедуры, инициированной Европарламентом в 2018 году.
Детали
Согласно Обоснованному предложению о запуске процедуры статьи 7 для Венгрии разрешается реагировать в случаях систематического нарушения принципов демократии, прав человека, верховенства права и прав меньшинств.
Ожидается, что во время встречи министры оценят, имеет ли место "серьезное и длительное нарушение" этих принципов со стороны Венгрии.
Напомним
Недавно 26 депутатов ЕП призвали Брюссель заморозить финансирование Венгрии из-за ограничения свобод, подрыва демократии и игнорирования ценностей ЕС. Письмо подписали представители нескольких фракций Европарламента.