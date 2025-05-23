У Брюсселі вчергове обговорять можливе позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС
Київ • УНН
27 травня Рада ЄС обговорить призупинення права голосу Угорщини через порушення цінностей ЄС. Це вже восьме слухання в межах процедури, ініційованої Європарламентом у 2018 році.
27 травня, в Брюсселі, на засіданні Ради ЄС, міністри країн розглянуть можливість призупинення права голосу Угорщини через серйозні порушення основоположних цінностей ЄС. Як повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради ЄС, це вже восьме слухання щодо Будапешта у межах цієї процедури, ініційованої Європарламентом у 2018 році.
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Згідно з Обґрунтованою пропозицією щодо запуску процедури статті 7 для Угорщини дозволяється реагувати у випадках систематичного порушення принципів демократії, прав людини, верховенства права та прав меншин.
Очікується, що під час зустрічі міністри оцінять, чи має місце "серйозне та тривале порушення" цих засад з боку Угорщини.
Нагадаємо
Нещодавно 26 депутатів ЄП закликали Брюссель заморозити фінансування Угорщини через обмеження свобод, підрив демократії та ігнорування цінностей ЄС. Лист підписали представники кількох фракцій Європарламенту.