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У Брюсселі вчергове обговорять можливе позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС

Київ • УНН

 • 662 перегляди

27 травня Рада ЄС обговорить призупинення права голосу Угорщини через порушення цінностей ЄС. Це вже восьме слухання в межах процедури, ініційованої Європарламентом у 2018 році.

У Брюсселі вчергове обговорять можливе позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС

27 травня, в Брюсселі, на засіданні Ради ЄС, міністри країн розглянуть можливість призупинення права голосу Угорщини через серйозні порушення основоположних цінностей ЄС. Як повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Ради ЄС, це вже восьме слухання щодо Будапешта у межах цієї процедури, ініційованої Європарламентом у 2018 році.

Деталі

Згідно з Обґрунтованою пропозицією щодо запуску процедури статті 7 для Угорщини дозволяється реагувати у випадках систематичного порушення принципів демократії, прав людини, верховенства права та прав меншин.

Очікується, що під час зустрічі міністри оцінять, чи має місце "серйозне та тривале порушення" цих засад з боку Угорщини.

Нагадаємо

Нещодавно 26 депутатів ЄП закликали Брюссель заморозити фінансування Угорщини через обмеження свобод, підрив демократії та ігнорування цінностей ЄС. Лист підписали представники кількох фракцій Європарламенту.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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