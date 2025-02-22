В бразильском городе в Амазонии образовались огромные воронки: объявлено чрезвычайное положение

ukenru
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
04:30 • 103338 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 118063 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 129624 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 130192 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 125720 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 112889 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 138292 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106247 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 55442 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 136009 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Министр Сибига провел переговоры с главой МИД Польши Сикорским

Министр Сибига провел переговоры с главой МИД Польши Сикорским

21 февраля, 23:58 • 29597 просмотра
Террористы продвинулись возле Бурлацкого и Улаклах - DeepState

Террористы продвинулись возле Бурлацкого и Улаклах - DeepState

22 февраля, 00:17 • 34507 просмотра
На ВОТ новые правила покупки SIM-карт для иностранцев: что изменится с 2025 года

На ВОТ новые правила покупки SIM-карт для иностранцев: что изменится с 2025 года

22 февраля, 00:58 • 45403 просмотра
Трамп анонсирует новое соглашение с Украиной по полезным ископаемым

Трамп анонсирует новое соглашение с Украиной по полезным ископаемым

22 февраля, 02:36 • 63079 просмотра
Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

Британия готовит новый пакет помощи Украине и санкции для рф - The Daily Telegraph

03:49 • 46010 просмотра
публикации
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

04:30 • 103337 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 117305 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 140168 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 138292 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 235380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 102732 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 115945 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 155646 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 129404 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 128486 просмотра
Актуальное
В бразильском городе в Амазонии образовались огромные воронки: объявлено чрезвычайное положение

В бразильском городе в Амазонии образовались огромные воронки: объявлено чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

 • 6735 просмотра

Read in English

В бразильском городе Буритикупу образовались огромные пропасти, угрожающие 1200 жителям. Из-за песчаных грунтов и сильных дождей воронки продолжают увеличиваться, разрушая дома.

Власти города в бразильской Амазонии объявили чрезвычайное положение после того, как образовались огромные воронки, угрожающие сотням домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

Несколько зданий в Буритикупу, штат Мараньян, уже разрушены, и около 1200 человек из 55 000 населения рискуют потерять свои дома в пропасти.

За последние несколько месяцев размеры увеличились в геометрической прогрессии, существенно приблизившись к жилым домам,

- говорится в чрезвычайном указе, выпущенном городским правительством в начале этого месяца относительно воронок.

Недавние провалы в почве являются следствием обострения проблемы, которую жители Буритикупа наблюдают уже 30 лет: дожди медленно размывают почвы, которые уязвимы из-за своей песчаной природы, а также из-за плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов.

Большие эрозии почвы известны в Бразилии как «voçoroca», слово коренного происхождения, которое означает «разрывать землю» и является эквивалентом карстовых воронок.

Географ и профессор Федерального университета Мараньяна Марселино Фариас говорит, что проблема усугубляется в периоды сильных дождей, таких как нынешний.

Антония дос Анхос, которая живет в Буритикупу 22 года, боится, что вскоре появятся новые воронки.

Эта опасность стоит прямо перед нами, и никто не знает, где эта дыра открывается под ней,

- сказал 65-летний мужчина.

Секретарь общественных работ Buriticupu и инженер Лукас Консейсао сказал, что муниципалитет явно не имеет возможностей найти решение для сложной ситуации с воронкой.

«Эти проблемы варьируются от процессов эрозии до вывоза людей, находящихся в зоне риска», - сказал он.

NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли21.02.25, 21:13 • 35546 просмотров

Дополнение

В январе мощное землетрясение в Тибете унесло жизни более 100 человек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
nasaNASA
braziliyaБразилия

Обратиться по вопросам размещения рекламы