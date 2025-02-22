В бразильском городе в Амазонии образовались огромные воронки: объявлено чрезвычайное положение
Киев • УНН
В бразильском городе Буритикупу образовались огромные пропасти, угрожающие 1200 жителям. Из-за песчаных грунтов и сильных дождей воронки продолжают увеличиваться, разрушая дома.
Власти города в бразильской Амазонии объявили чрезвычайное положение после того, как образовались огромные воронки, угрожающие сотням домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Детали
Несколько зданий в Буритикупу, штат Мараньян, уже разрушены, и около 1200 человек из 55 000 населения рискуют потерять свои дома в пропасти.
За последние несколько месяцев размеры увеличились в геометрической прогрессии, существенно приблизившись к жилым домам,
Недавние провалы в почве являются следствием обострения проблемы, которую жители Буритикупа наблюдают уже 30 лет: дожди медленно размывают почвы, которые уязвимы из-за своей песчаной природы, а также из-за плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов.
Большие эрозии почвы известны в Бразилии как «voçoroca», слово коренного происхождения, которое означает «разрывать землю» и является эквивалентом карстовых воронок.
Географ и профессор Федерального университета Мараньяна Марселино Фариас говорит, что проблема усугубляется в периоды сильных дождей, таких как нынешний.
Антония дос Анхос, которая живет в Буритикупу 22 года, боится, что вскоре появятся новые воронки.
Эта опасность стоит прямо перед нами, и никто не знает, где эта дыра открывается под ней,
Секретарь общественных работ Buriticupu и инженер Лукас Консейсао сказал, что муниципалитет явно не имеет возможностей найти решение для сложной ситуации с воронкой.
«Эти проблемы варьируются от процессов эрозии до вывоза людей, находящихся в зоне риска», - сказал он.
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