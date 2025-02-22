В бразильском городе в Амазонии образовались огромные воронки: объявлено чрезвычайное положение

Власти города в бразильской Амазонии объявили чрезвычайное положение после того, как образовались огромные воронки, угрожающие сотням домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Детали

Несколько зданий в Буритикупу, штат Мараньян, уже разрушены, и около 1200 человек из 55 000 населения рискуют потерять свои дома в пропасти.

- говорится в чрезвычайном указе, выпущенном городским правительством в начале этого месяца относительно воронок.

За последние несколько месяцев размеры увеличились в геометрической прогрессии, существенно приблизившись к жилым домам,

Недавние провалы в почве являются следствием обострения проблемы, которую жители Буритикупа наблюдают уже 30 лет: дожди медленно размывают почвы, которые уязвимы из-за своей песчаной природы, а также из-за плохо спланированных строительных работ и вырубки лесов.

Большие эрозии почвы известны в Бразилии как «voçoroca», слово коренного происхождения, которое означает «разрывать землю» и является эквивалентом карстовых воронок.

Географ и профессор Федерального университета Мараньяна Марселино Фариас говорит, что проблема усугубляется в периоды сильных дождей, таких как нынешний.

Антония дос Анхос, которая живет в Буритикупу 22 года, боится, что вскоре появятся новые воронки.

Эта опасность стоит прямо перед нами, и никто не знает, где эта дыра открывается под ней,