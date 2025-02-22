У бразильському місті в Амазонії утворилися величезні воронки: оголошено надзвичайний стан
Київ • УНН
У бразильському місті Бурітікупу утворилися величезні провалля, що загрожують 1200 жителям. Через піщані ґрунти та сильні дощі воронки продовжують збільшуватися, руйнуючи будинки.
Влада міста в бразильській Амазонії оголосила надзвичайний стан після того, як утворилися величезні воронки, що загрожують сотням будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Деталі
Декілька будівель в Бурітікупу, штат Мараньян, вже зруйновано, і близько 1200 осіб з 55 000 населення ризикують втратити свої будинки в прірві.
За останні кілька місяців розміри збільшились у геометричній прогресії, суттєво наблизившись до житлових будинків,
Нещодавні провали в ґрунті є наслідком загострення проблеми, яку жителі Бурітікупу спостерігають уже 30 років: дощі повільно розмивають ґрунти, які вразливі через свою піщану природу, а також через погано сплановані будівельні роботи та вирубування лісів.
Великі ерозії ґрунту відомі у Бразилії як "voçoroca", слово корінного походження, яке означає "розривати землю" і є еквівалентом карстових воронок.
Географ і професор Федерального університету Мараньяна Марселіно Фаріас говорить, що проблема ускладнюється в періоди сильних дощів, таких як теперішній.
Антонія дос Анхос, яка живе в Бурітікупу 22 роки, боїться, що незабаром з’являться нові воронки.
Ця небезпека стоїть прямо перед нами, і ніхто не знає, де ця діра відкривається під нею,
Секретар громадських робіт Buriticupu та інженер Лукас Консейсао сказав, що муніципалітет явно не має можливостей знайти рішення для складної ситуації з воронкою.
"Ці проблеми варіюються від процесів ерозії до вивезення людей, які перебувають у зоні ризику", — сказав він.
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